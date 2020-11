Inter, Lukaku partito per Bergamo: possibile spezzone, ma una cosa infastidisce Conte

Romelu Lukaku è stato convocato da Antonio Conte per Atalanta-Inter. L’attaccante, fermo dalla gara con lo Shakhtar di Champions League, torna a disposizione. Ma c’è qualcosa che tiene comunque in apprensione l’allenatore nerazzurro. Spiega il Corriere dello Sport: “Big Rom ieri si è allenato con il gruppo ed è partito per Bergamo. Si accomoderà in panchina, con la possibilità di giocare uno spezzone. E’ un’ottima notizia, certo. Ma poi, come gli altri nerazzurri convocati, risponderà alla nuova chiamata della sua nazionale, con tutti i rischi che comporta. Insomma, di motivi per essere arrabbiato, ieri, Conte ne aveva in abbondanza, tanto da arrivare ad infastidirsi anche quando gli è stato fatto notare come a Madrid avesse fatto solo tre sostituzioni”.