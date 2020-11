Lukaku, niente Real e probabile out con l’Atalanta. Pallino alla Nazionale, ma l’Inter…

Non si sarà Lukaku nella sfida contro il Real Madrid. Fatto salvo miracoli. Il quotidiano TuttoSport fa il punto sull’infortunio del belga. Non è neanche detto che Big Rom ce la faccia per la partita con l’Atalanta. Il giocatore nerazzurro è reduce da un problema muscolare agli adduttori della coscia sinistra e deve essere preservato, deve recuperare al meglio.

Lo stop è derivato da sovraccarichi dovuti ai tanti impegni tra Inter e Nazionale. Proprio quella, lo aspetterebbe dopo l’incontro dell’Inter contro la formazione di Gasperini. In programma l’amichevole contro la Svizzera dell’11 novembre e poi due gare ufficiali contro Inghilterra e Danimarca, rispettivamente il 15 e il 18 novembre.

Il club nerazzurro vorrebbe trattenere l’attaccante alla Pinetina per farlo recuperare al meglio e si potrebbe parlare con il Ct Martinez e la Federazione belga per risparmiare il giocatore. Ma ci sono due impegni ufficiali e tocca alla Nazionale decidere.

(Fonte: tuttosport)