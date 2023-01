Sky – Inter, occhio a Lukaku in caso di supplementari. “Si sa che ha bisogno di…”

Salvo sorprese, sarà regolarmente a disposizione dalla panchina Romelu Lukaku questa sera. In studio a Sky Sport, il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato così delle sue condizioni e della possibile gestione per la Supercoppa Italiana.

La gestione di Lukaku

“Lukaku soffre a entrare a partita in corso perché ha bisogno di carburare. Spesso anche con Conte dava il colpo di grazia dopo aver giocato 70/80 minuti, dopo aver stancato il difensore. A Monza è stato molto negativo, c’erano ragioni fisiche dietro. Concludo dicendo che, se fa fatica a entrare a gara in corso, ma oggi si va oltre il 90’, per me può entrare in partita bene ecco. Con 10 minuti o poco più, fa fatica”, le sue parole.