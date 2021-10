Inter, 3 magazzinieri verso licenziamento. CGIL: “Guadagnano nulla rispetto a calciatori”

In queste ore è apparso anche uno striscione nei pressi della sede del club nerazzurro

«L’Inter conferma di voler licenziare tre lavoratori del suo magazzino centrale». La Cgil protesta e alza la voce, arrivando ad esporre uno striscione nei pressi del quartier generale nerazzurro in viale della Liberazione. «Caro Zhang i dipendenti non si toccano», si legge. Come sottolinea anche il Corriere della Sera, dal primo ottobre scorso i tre magazzinieri sono stati sospesi dal lavoro. Come mai? «Per la decisione dell’azienda di esternalizzare l’attività ad una società terza».