Scudetto Inter, tutte le combinazioni: ecco la prima data utile per il titolo

Dopo la vittoria contro il Verona, l'Inter si avvicina a grandi passi verso lo scudetto

L'Inter ha fatto 13. Contro il Verona è arrivata la tredicesima vittoria consecutiva in casa, non succedeva dal 2011. La squadra di Conte vede la meta sempre più vicina e già contro il Crotone potrebbe arrivare il tricolore. "Con una vittoria e due pareggi nelle ultime 5 giornate l’Inter avrà la certezza matematica del titolo. A quota 84, infatti, i nerazzurri potrebbero essere raggiunti soltanto dal Milan con il quale, però, sono in vantaggio nei confronti diretti. Il successo di ieri dell’Atalanta cancella la possibilità di festeggiare il titolo sabato 1° maggio quando i nerazzurri giocheranno a Crotone nell’anticipo della 34ª giornata".

"Il titolo potrebbe però arrivare il giorno successivo, cioè domenica 2 maggio. Questa ipotesi si verificherà se dopo l’eventuale successo a Crotone dell’Inter, l’Atalanta non vincesse a Reggio Emilia con il Sassuolo e, allo stesso tempo, il Milan non vincerà una delle prossime due partite, oggi in trasferta contro la Lazio e sabato 1° maggio in casa contro il Benevento", sottolinea la Gazzetta dello Sport.