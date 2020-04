Dal Portogallo – Inter, Marcos Acuna nel mirino: lo Sporting chiede un nerazzurro in cambio

Joao Mario e l’Inter sembrano sempre più distanti. Rimane in piedi l’ipotesi Lokomotiv Mosca, che per aggiudicarsi a titolo definitivo il portoghese al termine dell’anno di prestito dovrebbe versare nelle casse nerazzurre 18 milioni di euro.

Ma non è l’unica pista. Sul centrocampista è vivo anche l’interesse dello Sporting Lisbona, come rivelato da ‘A Bola’. Si tratterebbe di un ritorno per Joao Mario, il cui cartellino potrebbe valere come parziale contropartita in cambio del ventisettenne Marcos Acuna. Quello dell’argentino è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza di viale della Liberazione per la corsia mancina.