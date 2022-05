Zenga a Condò: “Con Conte oggi l’Inter dove sarebbe?”. Il giornalista risponde

"Secondo te se Conte fosse rimasto all'Inter, l'Inter ora a che livello sarebbe". Questa la domanda posta da Walter Zenga a Paolo Condò

"Secondo te se Conte fosse rimasto all'Inter, l'Inter ora a che livello sarebbe". Questa la domanda posta da Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, al giornalista Paolo Condò durante "L'Originale", programma di Sky Sport. Questa la risposta del collega in merito: "Probabilmente sarebbe stata qualche punto sopra, senza mettere la croce addosso ad Inzaghi. La partenza di Conte è stata trasparente: è andato via perché non riteneva di poter vincere, è stato trasparente".