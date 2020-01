Gds – L’Inter si aspetta di fare cassa con Gabigol. Per non far piangere il bilancio Marotta…

Tra possibili arrivi e partenze, l’Inter è pronta a regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per lottare fino in fondo per lo scudetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attenzione della società nerazzurra è rivolta anche al bilancio: “Vidal non costa poco, come si prospetta caro l’assalto al terzino sinistro: per Marcos Alonso o Emerson Palmieri il Chelsea parte da richieste-choc, addirittura 40 milioni di euro. In viale della Liberazione si aspettano di far cassa con la vendita di Gabigol e sul piatto si stima possano finire una cinquantina di milioni. Per non far piangere il bilancio Beppe Marotta si ingegnerà con dei prestiti che portino a riscatti estivi”.

(Gazzetta dello Sport)