Inter, Marotta sente di avere in pugno Dybala: “E Paulo esaudirà un suo desiderio”

Continua il forte pressing dell'Inter per arrivare a Paulo Dybala. Il centravanti argentino si libererà a zero in estate e quella nerazzurra, ad oggi, sembra essere la destinazione sempre più probabile. Spiega infatti Tuttosport: "L’imminente finale di Coppa Italia, ha congelato il corteggiamento, ciò nonostante Marotta sente di avere in pugno l’argentino che, a sua volta, cerca una squadra dove possa sentirsi centro di gravità del progetto, cosa che ha perso dopo lo sbarco di Vlahovic a Torino, come ammesso pure dalla dirigenza bianconera. Un desiderio che vedrà esaudito a Milano".