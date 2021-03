Inter, martedì il lancio del nuovo logo. Partirà anche la campagna ‘I am Milano’

Settimana prossima l'Inter cambierà faccia e lancerà il nuovo logo ufficiale del club accompagnato da una campagna pubblicitaria

Presto l'Inter avrà un nuovo logo. Un nuovo passo di rinnovamento per il club nerazzurro, un cambiamento radicale in termini di immagini. Il nuovo logo si conosce ormai da tempo, ma in settimana sarà ufficiale.

"È martedì il giorno fissato dall’Inter per il lancio del nuovo logo del club, con le lettere I e M in evidenza come nella foto-anticipazione delle scorse settimane. Rispetto al vecchio spariscono la F e la C. Le due lettere richiamano chiaramente “Inter Milano”, la nuova denominazione pensata per il mercato all’estero. Da martedì partirà anche la campagna pubblicitaria 'I am Milano'", spiega La Gazzetta dello Sport.