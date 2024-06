Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, giornata di stand-by per Josep Martinez che resta il preferito per l'Inter per il vice Sommer.

In maniera cautelativa, però, l'Inter sta tenendo vivi i contatti con Bento dell'Athletico Paranaense e Jorgensen del Villarreal. Oristanio, in ogni caso, può finire al Genoa ma anche il Venezia è interessato. Per Tessmann, accostato all'Inter nei giorni scorsi, ci sono anche Parma e Como ma le richieste del giocatore sono alte per i tre club.