Inter, c’è un matrimonio che ‘non s’ha da fare’: addio ad un forte obiettivo

Olivier Giroud non vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione. Nonostante il forte interesse nerazzurro, la stima di Conte e il gradimento del calciatore, non c’è più margine per chiudere il trasferimento. Spiega la Gazzetta dello Sport: “Un matrimonio che proprio «non s’ha da fare…». Nemmeno ci fosse un Don Rodrigo agguerrito a cercare di dividere le strade dell’Inter e di Giroud, promessi sposi da quasi un anno che ancora una volta non riusciranno a convolare a nozze. Il Chelsea ha infatti deciso di esercitare l’opzione unilaterale di prolungamento per un’ulteriore stagione presente nel contratto che lega l’attaccante francese al club di Abramovich. Una mossa che a questo punto mette la parola fine a qualunque ipotesi di trasferimento di Giroud a Milano”.