Inter, Inzaghi vuole mediano fisico: “Piace un 2003 promosso più volte dagli scout”

Secondo Simone Inzaghi, oltre al braccetto in arrivo , manca ancora un tassello per completare la sua Inter. Ne scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, facendo anche il nome sognato dal club nerazzurro: "Inzaghi vorrebbe un sostituto di Gagliardini, elemento poco gradito alla piazza, ma che al tecnico faceva comodo nei minuti finali per battagliare sui palloni alti.

La dirigenza - che dovrebbe comunque piazzare Sensi, in scadenza nel 2024 - sta vagliando alcuni profili in Italia e in Europa, guarda a esuberi nelle big o comunque giocatori in uscita e dunque low-cost. Certo, se Correa fosse ceduto a titolo definitivo ci sarebbero le risorse per un elemento di maggiore prospettiva, come per esempio il 20enne francese Lucas Gourna-Douath del Salisburgo (185 cm), affrontato un paio di volte in amichevole e sempre promosso dagli scout, ma dal costo proibitivo (oltre 20 milioni)".