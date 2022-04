GdS – Inter si è auto-flagellata: ora Milan campione anche se non le vince tutte

Il focus della Gazzetta dello Sport sulla lotta scudetto che prende una piega diversa dopo la sconfitta dei nerazzurri

Fa male la sconfitta di ieri in casa Inter. Ora si riducono di molto le speranze di rimonta sul Milan, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Ecco il focus: "A quattro giornate dalla fine nulla è scritto, però il Milan, con tre vittorie e un pareggio, si prenderebbe il campionato a prescindere dai risultati altrui. A 84 pari il titolo sarebbe suo. L’Inter si è auto-flagellata nel modo più impensabile. Su una rimessa laterale all’indietro di Perisic, un errore nell’errore, perché in quelle situazioni la palla non si indirizza verso la porta, Radu ha fallito lo stop, Sansone si è avventato sul liscio e ha spinto la palla in rete. Un tonfo pazzesco. Nessuno crocifigga il ragazzo, ma sarà dura dissociare la sua immagine da questo “default”, se l’Inter non vincerà lo scudetto 2022. Non ci riuscì Sarti portiere dell’Inter ’67, figuriamoci Radu".