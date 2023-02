Inzaghi vuole l’Inter di Riad. Stessi uomini contro il Milan: tocca di nuovo a Dzeko

"Simone Inzaghi ha usato una parola su tutte in questo lungo avvicinamento al terzo derby di stagione. Quattro lettere, Riad, lì dove i nerazzurri hanno vendicato i due precedenti inciampi col Diavolo. In Arabia Saudita, però, tutto è cambiato e i nerazzurri hanno ribadito la superiorità cittadina nel 2023. Per questo, diciotto giorni dopo, Inzaghi vuole ricalcare la stessa Inter su carta carbone. Il tecnico è, infatti, orientato a confermare l’11 della Supercoppa, da Onana fino alla coppia davanti Lautaro-Dzeko, nonostante la rimonta di Lukaku. Il belga contro l’Atalanta è partito dall’inizio, un po’ a sorpresa, ma ha confermato quanto dicono i dati delle sue performance in allenamento. A Rom servono molti minuti per crescere di livello durante la stessa partita. Non è un caso che contro la Dea Lukaku abbia fatto meglio nel secondo tempo, quando si è rivisto in certi movimenti l’attaccante che fu: il centroboa che difende palla sul difensore aggrappato alle spalle e che poi imbuca la palla giusta per gli assaltatori nerazzurri. Insomma, continuando così, la via per il ritorno definitivo di Big Rom è tracciata, ma contro il Milan Dzeko sta ancora un passetto avanti. Ha dalla sua l’aver riposato in Coppa Italia e pure il ricordo di Riad, in cui il bosniaco è stato sublime", analizza La Gazzetta dello Sport.