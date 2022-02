Inter-Milan, cosa è successo tra Lautaro e Theo? Ecco la versione dei testimoni

Libero in edicola questa mattina mette una pietra sulle illazioni delle ultime ore riportando la versione di chi ha assistito a quanto accaduto

Daniele Vitiello

Inter-Milan di sabato scorso ha vissuto attimi di fisiologica tensione. La posta in palio era altissima e, come spesso accade, le scintille non sono mancate. Nulla però che possa spingere il giudice sportivo a fermare qualcuno tra i nerazzurri.

In particolare, nelle ultime ore si è parlato fin troppo dello scambio di battute tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez dopo l'espulsione del laterale francese, uscito dal campo portando le dita all'orecchio in segno di provocazione verso il tifo interista. E' stata quella la molla che ha spinto l'argentino verso la balaustra per rivolgere frasi sicuramente poco edificanti al suo avversario. Niente di più, nonostante qualcuno abbia provato meschinamente a convincere la massa di un presunto sputo del Toro indirizzato ad Hernandez.

Inter-Milan, ecco cosa è successo tra Lautaro e Theo Hernandez

Sull'accaduto torna anche il quotidiano Libero. Questo il chiarimento: "Seppur sia da condannare la reazione di Lautaro contro Theo, il club non è intervenuto, anche perché lo sputo di cui si parla è presunto (secondo testimoni, sono volati “solo” insulti) e il Giudice Sportivo potrebbe non aver elementi concreti per giudicare".