Inter-Milan, duello per Bremer: l’idea di Cairo. Ginter e Luiz Felipe, la situazione

Non solo Julian Alvarez, Inter e Milan sono pronti a sfidarsi anche per il difensore del Torino

Non solo Julian Alvarez, Inter e Milan sono pronti a sfidarsi anche per Bremer . Il difensore del Torino, che sta disputando un'ottima stagione, al termine della stagione vuole lasciare il club granata ed è finito nel mirino delle due milanesi. "Il contratto del brasiliano scade nel 2023, ma il presidente Cairo vorrebbe prolungarlo fino al 2025 inserendo una clausola di rescissione (35 milioni di euro)", sottolinea Repubblica.

"L'Inter per Bremer ha stoppato la corsa al difensore Ginter, in scadenza a giugno. Il tedesco, al momento, viene visto come il piano B dalla società nerazzurra, che non smette di monitorare la situazione riguardante Luiz Felipe".