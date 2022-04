Inter-Milan, mossa de Vrij per il riscatto e per sostenere Brozovic

Inzaghi chiamato a trovare una soluzione per arginare l'attacco del Milan e sostenere il centrocampo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ma soprattutto la scelta di Inzaghi potrebbe essere una mossa tattica: "Il centrale olandese con Brozovic probabilmente braccato da Kessie, serve come regista aggiunto. Il suo rientro inoltre permette di riportare la fisicità di Skriniar nella zona di Leao e Theo. Stefan ingaggerà con Giroud un duello in alta quota, ma non potrà distrarsi un secondo nemmeno nei fraseggi del francese con i trequartisti", spiega La Gazzetta dello Sport.