FCIN1908 – San Siro, da Inter e Milan no alla rifunzionalizzazione di San Siro

L’incontro in programma questa mattina tra Inter, Milan e membri del Comune di Milano è da poco terminato. Per il Comune presente l’assessore all’urbanistica, per il Milan Gazidis e Scaroni, per l’Inter Antonello. Secondo quanto raccolto dall’inviato di Fcinter1908, i due club hanno fatto sapere al Comune che la rifunzionalizzazione di San Siro non è un’ipotesi percorribile. Tra le motivazioni l’impossibilità di gestire due eventi contemporaneamente e la marginalità dei ricavi derivanti da calcio femminile o partite delle squadre Primavera. Pochi introiti dal campionato Femminile e da quello Primavera e per quanto riguarda i concerti sono stati solamente 14 nell’ultimo anno, per cui i numeri non giustificano per i club la presenza di due impianti a distanza di poche centinaia di metri. Maggiori dettagli verranno comunicati in una nota redatta da Barabino&Partners.