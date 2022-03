Stadio, Inter e Milan vogliono accelerare: un fattore è determinante

Il Comune di Milano impone ai due club le lungaggini della burocrazia e Suning e Elliott si stanno guardando attorno

Milan e Inter sono intenzionate ad avere un nuovo stadio per far crescere i club. Abbattere San Siro e ricostruirlo come da progetto presentato al Comune di Milano ormai da tempo era la prima idea ma "il tempo di realizzazione diventa un fattore sempre più determinante. Per cui vanno superati, e velocemente, gli ostacoli burocratici che ancora oggi rallentano l’iter progettuale. Da qui l’idea condivisa dalle due società: occorre dare impulso al progetto, per cui se non sarà possibile farlo a San Siro verranno prese in considerazione opzioni alternative. Sostanzialmente una, l’ex area Falck di Sesto San Giovanni", scrive La Gazzetta dello Sport.