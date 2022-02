Inter-Milan, Vanni critica Sanchez: “La sua performance dimostra che…”

Il giornalista di Repubblica ha criticato l'ingresso in campo del Nino Maravilla, che ha perso una palla sanguinosa che ha regalato il pareggio al Milan

Dopo una fantastica doppietta in nazionale, Alexis Sanchez non è riuscito a proseguire l'ottimo momento anche nel derby di Milano. E' infatti lui a perdere una sanguinosa palla, con probabile fallo di Giroud, che ha permesso al Milan di pareggiare temporaneamente la partita. Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha voluto commentare così la sua prestazione: "La performance di Sanchez dimostra che prima di definirsi campioni, e parlare di se stessi in terza persona, è meglio contare fino a un milione".