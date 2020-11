Inter, aumentano i contatti per Milik: due le ipotesi. E c’è uno sponsor d’eccezione

È Arkadiusz Milik il nome in cima alla lista dell’Inter per puntellare l’attacco in vista di gennaio: il polacco, in scadenza di contratto a giugno con il Napoli, è da tempo in rotta con il club di De Laurentiis, e i suoi agenti sono al lavoro per cercare una soluzione quanto prima. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del giocatore: “L’Inter, come noto, ha un problema in avanti, visto che quando viene a mancare Lukaku, Conte perde centimetri e reti. Il tecnico vuole un quarto attaccante di livello e il club si sta muovendo. […] Da qualche settimana si sono però intensificati i contatti con gli intermediari di Milik, ritenuto profilo ideale sia come vice-Lukaku che come eventuale partner in alcune situazioni“.

DUE IPOTESI – “L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalle richieste economiche del Napoli perché De Laurentiis non ha intenzione di agevolare Milik per i fatti sopracitati: 20 milioni la valutazione di partenza, alta per un giocatore fuori rosa e in scadenza. L’Inter potrebbe pensare a uno scambio, ma Vecino – gradito a Gattuso – è reduce da cinque mesi in infermeria e nel frattempo il Napoli ha preso Bakayoko. Insomma, Milik è in cima alla lista dell’Inter, ma non sarà semplice arrivare a lui se prima non ci sarà una cessione (lo stesso uruguaiano o il solito Eriksen, probabilmente in Inghilterra). Se però non si arriverà a un accordo, attenzione all’opzione Milik a parametro zero per l’estate“.

SPONSOR – A favore di un trasferimento c’è anche Zibì Boniek, presidente della federcalcio polacca, che a Sportowe Fakty ha dichiarato: «Se è possibile presentarsi agli Europei in forma senza giocare per un anno? Ritengo sia assolutamente impossibile, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Ecco perché spero con tutto il cuore che Milik possa ricominciare a giocare. Non ci sono dubbi: cambiare club in inverno è una condizione per andare agli Europei, senza giocare non verrà convocato».