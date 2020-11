Inter-Milik, pista caldissima. C’è la chiave per portarlo a Milano: “Al Napoli può andare…”

Quello dell’Inter nei confronti di Arek Milik non è un semplice interesse. Come vi abbiamo riportato, infatti, il nome dell’attaccante polacco, in scadenza di mercato con il Napoli, è nel mirino dei nerazzurri, che potrebbero prenderlo a cifre non esorbitanti. Soprattutto se nell’affare con il club nerazzurro rientrasse Vecino, che da tempo piace al Napoli e che potrebbe essere utilizzato come contropartita:

“Vecino, comunque, rimane un giocatore sul mercato. In estate aveva pensato a lui il Napoli, ma i tempi lunghi di recuperato hanno poi fatto virare gli azzurri su Bakayoko. A Gattuso il giocatore piace e chissà che non possa tornare d’attualità, visto l’interesse dell’Inter per Milik. Resta però sempre vivo l’interesse per Vecino anche del Torino, con il quale si potrebbe ragionare invece su un’ipotesi di scambio con Izzo“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)