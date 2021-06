Sky – Inter, per Hakimi l’obiettivo sono i 70 mln. E sarebbe cessione da record

Il club nerazzurro mira ad una plusvalenza importante e a fare cassa per ovviare alle difficoltà avute dopo la pandemia

Ma monetizzare era il primo obiettivo del club nerazzurro che chiuderà la trattativa a 70 mln, questa almeno la versione del canale satellitare. Si va verso la definizione dell'affare perché il club nerazzurro farebbe anche una plusvalenza importante dopo un anno dall'acquisto del calciatore per una cifra attorno ai 40 mln. C'è da vedere se nelle prossime ore si concretizzerà l'accordo. Ma la chiave è nel sì di Hakimi al club parigino. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore.

Hakimigarantisce gol ed assist. Se arrivasse la cessione per 70 mln sarebbe la più costosa della storia dell'Inter e prima di lui in cassa sono arrivati più soldi dagli addii degli attaccanti. Diventerebbe in pratica una cessione da record se si considera che dalla cessione di Ibra l'Inter aveva incassato 69.5 mln, da Icardi 50 (+bonus), da Ronaldo 45 mln, dalla cessione di Kovacic erano stati incassati 38 mln e da quella di Balotelli 29.5 mln.