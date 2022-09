Sky – Inter, ci vuole un miracolo per Lukaku con la Roma. Ottimismo Calhanoglu

Si allenerà oggi pomeriggio l’Inter con vista sulla Roma: ecco gli aggiornamenti sui singoli in arrivo da Sky Sport

Si allenerà oggi pomeriggio l’Inter con vista sulla Roma. Gli ultimi a tornare saranno i nazionali argentini dopo il match della notte: per loro la prima seduta è in programma domani. Ecco da Sky Sport le novità sui singoli.

“Sarebbe già un miracolo vedere Lukaku tra i convocati con la Roma, ha bisogno di ancora un po’ di tempo. Più ottimismo invece per Calhanoglu, poi bisogna capire se Inzaghi lo schiererà subito dal 1’ o se punterà sull’ex Mkhitaryan. Previsti invece nuovi controlli per Brozovic, con Asllani che scalpita per giocare al suo posto da regista”.