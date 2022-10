Inter, Mkhitaryan: “Abbiamo voltato pagina. Dzeko merita di segnare tanto”

Al triplice fischio di Sassuolo-Inter, Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Già col Barcellona abbiamo dimostrato che questa è un'altra pagina. Facciamo le cose meglio, non ancora in maniera perfetta, ma lavoriamo bene e oggi siamo stati ripagati. Dopo il gol preso è stato difficile, ma siamo l'Inter e abbiamo dimostrato che non molliamo. Vogliamo vincere, cosa accadrà non ci importa, vogliamo far bene sempre. Dzeko? Sono molto felice per lui. Questo è il terzo anno che giochiamo insieme, merita di segnare tanti gol e sono felice dell'assist fatto. Più importanti però i tre punti".