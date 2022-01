GdS – Inter, sprint per Frattesi: “Discorsi avviati. Altri tre nomi caldi”

Dirigenti dell'Inter al lavoro per rinforzare il centrocampo tra gennaio e giugno: ecco tutti gli scenari per il reparto

Inter al lavoro per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno. Per il centrocampo, il nome più caldo è quello di Davide Frattesi del Sassuolo, ma non è il solo. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “Qualsiasi altro ragionamento a centrocampo è invece rinviato all’estate. I discorsi sono ben avviati con il Sassuolo per Frattesi, su cui la dirigenza ha accelerato negli ultimi giorni, ma restano caldi anche i nomi di Maggiore e Ricci: la dirigenza cercherà di assicurarsi almeno uno dei due oltre al talento del Sassuolo. Nell’immediato non è invece previsto alcun intervento, salvo che Sensi e Vecino decidano di cambiare aria. In quel caso (difficile), l’Inter ha sempre la possibilità di rituffarsi su Nandez, anche se Inzaghi preferirebbe un profilo più simile a Brozovic”, si legge.