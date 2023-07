Moretto: “Inter-Morata, contatti in corso: la verità sulla clausola. Balogun…”

La verità sulla clausola presente nel contratto di Alvaro Morata. Così Matteo Moretto su Twitch ha parlato dello spagnolo, accostato anche all’Inter per l’attacco: “Questione clausola? Io so che è leggermente superiore ai 20 milioni, ma l’Atletico lo farà partire per 20, che andranno reinvestiti su una punta. È difficile trattare con l’Atletico. Lui dall’Arabia ha un’offerta di 40 milioni l’anno più 10 alla firma, la Roma lo vuole e lo ha cercato, ha già parlato con Atletico ed entourage del giocatore, ma i costi a oggi non sembrano nei parametri giallorossi.