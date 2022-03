GdS – Inter, la mossa di Inzaghi per liberare il gruppo dalla paura fallimento

A pochi giorni dalla sfida con la Juventus i nerazzurri devono ritrovare il morale spinti dal proprio tecnico

L'Inter è ancora pienamente in corsa per lo scudetto. Lo dice la matematica, ma non solo. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "C’è la storia a dire che tutto è ancora aperto, a patto – ovviamente – di vincere in casa della Juve. Un’impresa complicata, che all’Inter non è riuscita nemmeno in era Conte. Però, è stato proprio il successo contro la Juve a San Siro a convincere l’Inter di Conte a credere nello scudetto. Inzaghi vuole appoggiarsi a quel precedente per liberare la testa dei suoi dalla paura di un “fallimento” che in pochi potevano prevedere alla fine del girone di andata.