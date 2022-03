Sky – L’Inter ha deciso: multa in arrivo per Vidal dopo le ultime dichiarazioni

Il club nerazzurro punisce il centrocampista cileno dopo le parole sul Flamengo e quelle indirizzate al suo allenatore Inzaghi

Le dichiarazioni di Arturo Vidal sul suo futuro e il desiderio di vestire la maglia del Flamengo ("Non so se è il momento giusto per lasciare l'Europa, ma se succede il mio obiettivo è molto chiaro: vincere tutto col Flamengo"), ma anche sulla cresta colorata e la frecciatina a Inzaghi ("L'ho fatto per per cambiare un po', per vedere se l'allenatore mi vedeva di più con questi capelli in allenamento visto che non ho giocato molte partite") non sono passate inosservate. Come riferisce Sky Sport, l'Inter non ha digerito le parole del cileno.