TMW – Inter, Nainggolan contropartita? Ecco l’unico scenario possibile

Rimane ancora in dubbio il futuro di Radja Nainggolan. L’unica certezza al momento sul calciatore belga è che tornerà all’Inter al termine del prestito di questa stagione al Cagliari. I colleghi di TMW spiegano: “Come per le figurine, ci potrebbero essere interessamenti e plusvalenze, il problema è ovviamente lo stipendio. Perché i 4,5 milioni di euro percepiti a Milano sono davvero tanti per le casse di quasi tutte le società. Lazio e Juventus sono da escludere, il Milan solo per una questione di opportunità – ma tendenziamente sarà difficile – la Roma vuole mettere un salary cap intorno ai 3 milioni. Una regola interna non scritta, come fa l’Atalanta, che dà 2 milioni di euro al Papu Gomez, più i premi. L’unico scenario plausibile (e possibile) è che l’Atalanta ceda un giocatore all’Inter – Gosens? Castagne? – e che nello scambio possa rientrarci Nainggolan, con una parte sostanziosa – più del 50% – pagata dalla tasca di Suning. Poi sarebbe da convincere il giocatore, ma al momento è fantamercato. Le strade poi sono infinite, ma la sensazione è che prima di agosto difficilmente la situazione di Nainggolan sarà chiara”.