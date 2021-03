Nainggolan, volontà chiara: chiudere la carriera a Cagliari. Con l’Inter…

Il centrocampista belga vuole rimanere in Sardegna: al termine del campionato verrà fatto il punto con l'Inter

Rimanere a Cagliari e chiudere la carriera in rossoblu: è questa la volontà di Radja Nainggolan, tornato in Sardegna a gennaio in prestito dall'Inter . Prima di affrontare qualsiasi discorso, però, c'è da conquistare la salvezza, come scrive il Corriere dello Sport:

"A giugno, si parlerà di quello che potrà accadere perché il prestito secco di Nainggolan al Cagliari terminerà e con ancora un anno di contratto all'Inter, ogni opzione resterà valida. La volontà del Ninja di chiudere la sua carriera in Sardegna, diventata la sua seconda patria, è stata più volte ribadita dal giocatore che, però, per trovare le migliori condizioni per garantirsi un futuro in rossoblù, dovrà prima di tutto guidare la corsa salvezza e raggiungerla. Al termine della stagione si faranno i bilanci e il numero 4 potrà andare a bussare alla porta dei dirigenti nerazzurri per tentare di rescindere il suo contratto o comunque per intavolare una trattativa che lo possa portare dritto nel capoluogo sardo. Ma condizione imprescindibile sarà la permanenza in serie A".