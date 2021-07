Inter, accelerata per Nandez: Inzaghi lo aspetta, si chiude già in settimana?

La dirigenza nerazzurra continua a trattare con il Cagliari per il jolly uruguaiano: nuovo incontro tra le parti

Proseguono i contatti tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez : il centrocampista uruguaiano è il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, che stanno provando a trovare la chiave per convincere i rossoblu. La trattativa, secondo Tuttosport, è ora entrata nella sua fase decisiva: "Avanti tutta per Nandez. Inter e Cagliari hanno rotto gli indugi e, nonostante l'incontro di ieri sia stato definito "interlocutorio" dalle parti, chi lavora all'operazione è intimamente convinto che entro due-tre giorni possa arrivare la fumata bianca. L'idea è di riuscire a mettere tutti i tasselli a posto entro venerdì, quando l'uruguaiano è atteso in Italia: Nandez arriverà a Malpensa e quella potrebbe essere la sua destinazione definitiva".

"Simone Inzaghi, in tal senso, lo attende a braccia aperte perché sa quanto possa essere importante avere un giocatore multitasking per il centrocampo: in attesa che arrivi pure uno specialista nel ruolo, Nandez può essere utilizzato come esterno a destra però, quando si saranno completate le cessioni (Arturo Vidal è in uscita e l'infortunio di Demme potrebbe convincere il Napoli a rompere gli indugi per Matias Vecino), è facile pensare che l'uruguaiano possa essere utilizzato stabilmente come mezzala".