Inter vs Napoli, attacchi da 55 gol. Periodi equivalenti: Conte deve sfidare un tabù

Mercoledì arriva un’altra tappa importante per l’Inter di Conte. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la sua squadra deve concentrarsi sull’obiettivo campionato e deve fare quanti punti possibili per restare incollata ai primi posti. Deve anche fare un passo in avanti cercando di vincere quando serve, nelle gare che contano, gli scontri diretti che spesso hanno deluso le aspettative. Insomma, c’è da sfidare un tabù. Quello per il quale l’Inter non riesce a fare il suo quando c’è da fare a tutti i costi i tre punti. A San Siro arriva il Napoli di Gattuso. I nerazzurri sprano di poter ripetere il risultato ottenuto nella scorsa stagione: la squadra di Conte ha battuto la formazione partenopea sia all’andata che al ritorno.

I nerazzurri arrivano alla sfida del Meazza con quattro vittorie nelle ultime quattro gare in campionato e sono secondi in classifica a tre punti dal Milan che ha pareggiato, nell’ultima giornata, contro il Parma. 24 i punti dei nerazzurri. 23 quelli raccolti fin qua dalla formazione partenopea che ha anche avuto la penalizzazione di un punto per non essersi presentata a Torino per la sfida con la Juventus, dopo l’arrivo di una decisione dall’ASL. La formazione partenopea viene da tre successi consecutivi. Classifica e momenti che si equivalgono.

Come un altro dato, molto simile, quello dei gol segnati. L’attacco nerazzurro ha segnato finora 29 gol, prima in Serie A per questo. L’attacco del Napoli ne ha segnati 26 ed è secondo in questa particolare classifica. 55 reti in tutto. La difesa nerazzurra dovrà cercare di impedire a Mertens e compagni di allargare la forbice dei gol subiti: 15 quelli incassati da Handanovic, la difesa partenopea ha fatto meglio: 11 gol subiti finora.