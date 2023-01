SM – Inter-Napoli, Inzaghi ha un grande dubbio di formazione

Quale sarà la squadra che Simone Inzaghi manderà in campo in Inter-Napoli? Le riflessioni riguardano un reparto in particolare, secondo quanto riporta Sport Mediaset da Appiano Gentile in queste ore. In attacco, per la prima volta da tempo, il tecnico nerazzurro ha a disposizione tutti gli elementi e per questo, con Correa più dietro nelle gerarchie, si delinea un ballottaggio destinato a sciogliersi soltanto a ridosso del calcio d'inizio.