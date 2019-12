Mercato Inter – Conte boccia Politano: contatti con il Napoli, si lavora a uno scambio

Se da una parte il pomeriggio di ieri ha regalato un sogno a Sebastiano Esposito, dall’altra in casa Inter bisogna registrare l’ennesima bocciatura per Matteo Politano. Nella sfida contro il Genoa, l’esterno romano è rimasto in panchina con Esposito a prendersi la scena insieme a Lukaku.

Nonostante le parole di Conte, che in conferenza stampa ha dribblato le domande dei giornalisti (“Ma io non so niente di questa cosa. Su Politano la mia è stata solo una scelta tecnica, non legata al mercato“), il futuro dell’ex Sassuolo è sempre più lontano da Milano.

La Gazzetta dello Sport parla di contatti con il Napoli: “L’ipotesi di lavoro è uno scambio di prestiti: il nerazzurro alla corte di Gattuso, mentre a Milano sbarcherebbe Llorente, quel vice Lukaku che il tecnico avrebbe tanto gradito anche in estate. I due club ne hanno già parlato“.