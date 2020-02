È già il momento di tornare a riempire San Siro! Dopo l’esaltante derby vinto contro il Milan per 4-2 i tifosi nerazzurri sono chiamati a riempire nuovamente il Meazza per sostenere i ragazzi nerazzurri. Per Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì 12 alle 20.45, sono attesi 60mila spettatori a San Siro. La gara di ritorno è in programma a Napoli il 5 marzo.

(Inter.it)