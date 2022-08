Inter, nasce un nuovo Inzaghi: cambiano le armi in panchina, cade il dogma

Simone Inzaghi, nel successo di Lecce, ha mostrato un altro volto. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha osato come non aveva mai fatto prima. Non solo il tridentone con Dzeko insieme a Lautaro e Lukaku. Ma anche le 4 punte, con Correa dentro per l'assalto finale. E addio, temporaneo, al 3-5-2 dogmatico.

"Lo scorso anno, neanche nelle rimonte più improvvisate, si erano viste sostituzioni tanto offensive: la squadra giocava comunque un ottimo calcio, ma in panchina non c’erano soluzioni per azzardare come a Lecce. Insomma, il Simone 2.0 è nato in campo anche perché adesso c’è Dzeko come primo cambio e non come attaccante titolare. E perché la qualità delle alternative in mezzo è salita di molto: dal tuttofare Mkhitaryan al gioiellino Asllani, che non ha ancora esordito.