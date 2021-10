Nazionali, è l’Inter la più ‘colpita’: 2528′, nessuno come i nerazzurri in Serie A

L'Inter di Inzaghi dovrà fare i conti coi giocatori impiegati nelle rispettive selezioni, i nerazzurri i più impiegati della Serie A

Dopo le partite con le Nazionali, l'Inter riparte il cammino in Serie A con la sfida in casa della Lazio. Per Simone Inzaghi il ritorno all'Olimpico da avversario, con l'incognita del ritorno dei sudamericani. Il club nerazzurro è il più 'colpito' dalla sosta per le Nazionali in termini di minutaggio dei giocatori. Nessuno come l'Inter, i nerazzurri sono stati impiegati con le rispettive selezioni per 2528' complessivi. Dietro l'Inter troviamo la Juve con 1760'.