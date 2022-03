Inter, in settimana il rientro dei Nazionali: domani la ripresa degli allenamenti

Domenica sera andrà in scena il tanto atteso derby d'Italia contro la Juventus: il programma dei nerazzurri

Fabio Alampi

Inizia ufficialmente oggi la settimana di Juventus-Inter: entrambe le squadre attendono ancora i tanti calciatori sparsi per il mondo, impegnati con le rispettive Nazionali. Un fattore che i tecnici Allegri e Inzaghi valuteranno con grande attenzione, come scrive Tuttosport:

"Quello che si giocherà domenica all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter assume - anche questa volta - i connotati d'un match internazionale, mondiale. Condizionato - per l'appunto - dal rientro di giocatori provenienti da svariate latitudini e longitudini. La qual cosa potrebbe ovviamente andare a condizionare rendimenti, prestazioni e risultato se non sarà gestita opportunamente dai due tecnici Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, che al momento di definire le formazioni (o i cambi) dovranno tenere in conto anche i minutaggi disputati dai loro giocatori in questa sosta per le Nazionali, l'umore con cui si ripresenteranno (nero, ad esempio, sarà quello degli azzurri Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Locatelli, Barella, Bastoni appena estromessi dal Mondiale, insieme con l'Italia tutta), i chilometri percorsi da ciascuno (con annessi fusi orari superati)".

"La missione Stadium entrerà nel vivo domani con la ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Simone Inzaghi - che ha fissato strategicamente l'orario di inizio dei lavori sempre al pomeriggio per accogliere i nazionali al rientro - attende in gruppo pure Stefan De Vrij e soprattutto Marcelo Brozovic, i due lungodegenti che hanno lavorato anche in questi giorni al centro sportivo (ieri ai due si è aggiunto Lautaro Martinez, immediatamente arruolato dopo essersi negativizzato dal Covid). Il centrale olandese e il metronomo croato - spina dorsale della squadra - dovrebbero gradualmente riprendere insieme ai compagni: c'è certezza sul ritorno di Brozovic a Torino, mentre quella di recuperare De Vrij è una speranza, ma in difesa Inzaghi ha comunque più scelta per attutire gli effetti dell'assenza dell'olandese.

Piuttosto, visti i precedenti mai fortunati dell'Inter con i nazionali, l'allenatore si augura che tutti rientrino sani alla base. Mercoledì sono attesi ad Appiano tutti i giocatori impegnati in Europa (Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dzeko, Dumfries e Skriniar più Perisic che giocherà in amichevole con la Croazia a Doha), mentre tra giovedì notte e venerdì mattina arriveranno i sudamericani (Vecino, Sanchez e Vidal che si affronteranno in Cile-Uruguay più Correa, impegnato con l'Argentina in Ecuador). Questo però non turba più di tanto i pensieri di Inzaghi, considerato che nessuno sarà titolare a Torino e che l'Inter, dopo la sfida scudetto con la Juve, avrà una settimana libera per riportare tutti in condizione".