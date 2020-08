Stampa Uk – Ndombele vuole l’Inter, ma il Tottenham non vuole cederlo. A Londra…

“Tanguy Ndombele vuole unirsi all’Inter”. Queste le prime parole di un articolo che arriva dalle pagine on line del giornale inglese The Mirror. Il quotidiano parla del centrocampista francese che, anche secondo i media italiani, sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri. Dopo la prima stagione al Tottenham il giocatore vorrebbe approdare alla corte di Conte, sostiene il giornale. Gli Spurs non vorrebbero cederlo dopo averlo acquistato solo un anno fa per una cifra vicino ai 65 mln di euro. Ma il 23enne, stando a queste indiscrezioni, non sarebbe contento di rimanere a Londra. Addirittura si sta parlando di un possibile scambio con Skriniar che piacerebbe molto a Mourinho, andrebbe a sostituire Vertonghen che ha il contratto in scadenza.

Il tabloid scrive: “Ma gli Spurs per ora non vogliono rinunciare al giocatore, assicura il Mirror. La società inglese ritiene che possa ancora poter diventare un uomo chiave nello scacchiere di Mou. Come è successo in precedenza con Son che sembrava vicino all’addio poi è rimasto o come Sissoko che ha faticato prima di riuscire ad adattarsi all’ambiente. O lo stesso Modric che era arrivato in Liga nel 2012 ed era stato il peggiore della rosa al primo anno, poi ha vinto con il Real quattro Champions”.

(Fonte: The Mirror)