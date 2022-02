Plusvalenze, Inter: “Bilancio redatto rispettando principi contabili, nessun accusato”

L'Inter ha spiegato di aver seguito tutti i principi contabili per il proprio bilancio secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza

“Nel mese di dicembre 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha avviato un’indagine relativa alle operazioni di trasferimento di calciatori di FC Internazionale Milano SpA per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, risultanti dai bilanci dell’Inter al 30 giugno , 2018 e 2019, per il potenziale reato di false comunicazioni sociali”, spiega il club.

“Il 21 dicembre 2021 l’Inter ha ottemperato a un ordine di perquisizione da parte di agenti della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano sottoposti a tale istruttoria. Nonostante l’Inter ritenga di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili e nessun giocatore o dirigente dell’Inter sia accusato di alcun illecito, non siamo in grado di formulare in questa fase aspettative sull’esito di tali indagini”, conclude l’Inter.