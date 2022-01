Inter, niente Digne? Spunta il nome a sorpresa in A: “E’ osservato da ottobre”

Spunta un nuovo nome a sorpresa per la fascia sinistra: in nerazzurro avrebbe l’opportunità di crescere accanto a uno specialista come Perisic

Marco Astori

E' quello dell'esterno sinistro il ruolo su cui l'Inter sta facendo le sue valutazioni in sede di mercato. Il futuro di Ivan Perisic è ancora incerto e il club nerazzurro cerca un esterno affidabile che possa affiancare il croato per poi eventualmente sostituirlo in futuro. E mentre Lucas Digne si allontana e le piste Kostic e Bensebaini al momento sono troppo onerose, spunta secondo La Gazzetta dello Sport un nome nuovo dalla Serie A.

"In questo senso, un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Fabiano Parisi, 21enne mancino dell’Empoli messosi in mostra con una gran girone d’andata e già sotto osservazione da ottobre: il ragazzo di Solfora promette bene e sta dimostrando di meritarsi il salto verso una big.

In nerazzurro avrebbe l’opportunità di crescere accanto a uno specialista come Perisic e trovare un accordo con i toscani dovrebbe essere piuttosto semplice, grazie anche ai buoni trascorsi dell’affare Pinamonti. Nel frattempo l’Inter riflette, con il presidente Zhang pronto a dettare le linee guida per le prossime mosse", si legge.