Inter, niente multa per Sanchez: “Ma il club pensa addirittura che…”

Il cileno non sarà multato perché il regolamento interno prevede sanzioni economiche solo in caso di espulsione per proteste o reazione

Marco Astori

C'è grande rammarico in casa Inter per quello che poteva essere senza l'espulsione di Alexis Sanchez. Il cartellino rosso al cileno ha di fatto chiuso la partita di Anfield un minuto dopo la riapertura di Lautaro. Queste, secondo Tuttosport, le sensazioni in merito nell'ambiente nerazzurro: "Il cileno non sarà multato perché il regolamento interno prevede sanzioni economiche solo in caso di espulsione per proteste o reazione, come successo con Barella dopo il cartellino rosso di Madrid.

Ma resta la delusione del club per il comportamento di Sanchez. Già negli spogliatoi, dopo le proteste istintive della panchina durante la partita, ha prevalso la totale accettazione della decisione dell'arbitro Lahoz. In casa Inter c'è addirittura la consapevolezza che Sanchez avrebbe dovuto essere espulso nel primo tempo per l’entrata ancora più dura su Thiago Alcantara. Quindi un calciatore con la sua esperienza avrebbe dovuto frenarsi dopo essere stato graziato".