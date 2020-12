GdS – Inter, importante nodo economico sul futuro di Eriksen: se lascia l’Italia a gennaio…

Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio. Le ipotesi si rincorrono e presto bisognerà trovare una soluzione. Sul danese, ai margini del progetto di Conte, c’è però un aspetto da tenere in considerazione.

Lo spiegano i colleghi della Gazzetta dello Sport: “Al di là degli aspetti tecnici il futuro di Eriksen ha diversi risvolti economici rilevanti. Il suo acquisto è costato oltre 20 milioni di euro e il danese guadagna 7,5 milioni netti, grazie anche ai benefici fiscali del Decreto Crescita per i cosiddetti “impatriati”. A tale proposito va ricordato che se Christian dovesse uscire dall’Italia già a gennaio perderebbe queste facilitazioni. L’Inter vedrebbe raddoppiati gli oneri legati al Fisco. Succede anche questo in una vicenda scomoda per tutti”.