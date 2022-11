CdS – Inter obbligata, scelto il nome da sacrificare sul mercato: già a gennaio…

Il possibile sacrificio in casa nerazzurra per rientrare nei paletti di bilancio che l'Inter non può superare

L'Inter dovrà rientrare in alcuni parametri di bilancio e, per questo motivo, diventa fondamentale anche il mercato in uscita. In viale della Liberazione hanno un piano, come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Il mercato obbliga a fare delle scelte. Molte delle quali sono legate ad esigenze economico-finanziarie. È il caso dell’Inter, che si ritrova davanti alla necessità di mettere assieme un sostanzioso attivo entro il prossimo 30 giugno. Grazie alla qualificazione alla seconda fase di Champions (non inserita a budget), il target iniziale di almeno 60 milioni di euro si è abbassato: non di molto, però. E dunque permane l’esigenza di sacrificare una pedina preziosa della rosa di Inzaghi.