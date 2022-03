Il retroscena: “Offerto all’Inter questo nome di recente: nessuno si è scaldato”

Secondo il Corriere dello Sport, è stato offerto questo centrocampista all'Inter: ma la reazione è stata fredda

Nonostante ci sia ancora da terminare questa stagione, l'Inter è già al lavoro per programmare la prossima: l'obiettivo è infatti quello di mantenere alta la competitività e di arrivare prima sui nomi giusti. Questo un interessante retroscena raccontato dal Corriere dello Sport su un nome proposto ai nerazzurri: "Recentemente, è stato offerto Grillitsch, in scadenza di contratto con l’Hoffenheim, ma in viale Liberazione nessuno si è “scaldato”. Da ricordare, infine, qualche apprezzamento per Villar, che sta chiudendo la stagione in prestito al Getafe giocando solo un poco di più di quanto faceva alla Roma.