Di Marzio: “Conte su Brozovic e de Vrij? Da quello che so il Tottenham…”

Il giornalista, esperto di mercato, ha parlato così del futuro dei due giocatori dell'Inter e dei rumors sul Tottenham

Nelle scorse settimane, al Tottenham di Antonio Conte sono stati accostati due giocatori su tutti dell’ Inter : Marcelo Brozovic , in scadenza al 30 giugno 2022, e Stefan de Vrij . Del presunto interesse degli Spurs per il croato ha parlato così Gianluca Di Marzio , esperto di mercato, a Football Daily.

“Non penso che questi giocatori lasceranno Milano a gennaio, perché vogliono vincere lo scudetto con l’Inter. Brozovic sta trattando il rinnovo di contratto, de Vrij è molto importante per Simone Inzaghi. E, inoltre, il Tottenham, Antonio Conte e Fabio Paratici cercano top player, ma soprattutto giovani giocatori con quelle caratteristiche. Non a gennaio, ma Kessié può essere un profilo da Tottenham. La filosofia del Tottenham è questa, Brozovic e de Vrij sono considerati troppo vecchi per il progetto”, le sue parole.