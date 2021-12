Inter, doppio addio a gennaio? Nome a sorpresa, c’è il vice-Brozovic per Inzaghi

In caso di doppia cessione nel mercato invernale, l'Inter è pronta a regalare a Simone Inzaghi un nuovo regista

Spunta un nome nuovo per il centrocampo dell’ Inter . Tutto resta sempre legato alle uscite, con tre nomi che possono dire addio già a gennaio: Matias Vecino e Aleksandar Kolarov, ma anche Stefano Sensi. La società chiuderà una o più cessioni? Ecco le priorità di mercato in entrata per La Gazzetta dello Sport.

“In caso di una sola uscita, la priorità dell’Inter è l’arrivo di un esterno mancino. Ma in caso di doppio addio, ecco che nella rosa di Inzaghi potrebbe aprirsi lo spazio per l’arrivo di un centrocampista. E in quel caso la ricerca sarebbe per un vice Brozovic, profilo oggi non presente in rosa. C’è un nome che a Milano seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è lo spagnolo Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho nella Roma. È una traccia da seguire, molto dipenderà dalla formula dell’operazione: l’Inter non può fare acquisti a titolo definitivo e al momento non trova riscontro l’idea di uno scambio con Vecino. Ma siamo agli inizi, gli scenari possono cambiare. Di certo c’è l’apprezzamento dei nerazzurri: non di solo Brozovic può vivere la regia di Inzaghi”, si legge.