Inter, c’è l’acquisto a gennaio? “Questo nome che piace a tutti torna prepotente”

Con l'avvicinarsi della finestra invernale di mercato, in arrivo a gennaio, torna prepotentemente per l'Inter questo nome

Conquistato il titolo di campione d'inverno, l'Inter ora mira deciso a quello che conta davvero, ovvero lo scudetto e la conseguente seconda stella. E il club non vuole lasciare nulla di intentato, andando magari sul mercato per rinforzare l'organico di Inzaghi con una mossa a centrocampo. Il Giorno fa un nome chiarissimo: "Con l'avvicinarsi della finestra invernale di mercato, in arrivo a gennaio, torna prepotentemente per l'Inter il nome di Nahitan Nandez. Un giocatore che la società nerazzurra ha trattato a lungo in estate, tentando l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto, operazione sfumata solo per il grave infortunio che ha colpito Rog nel Cagliari. Qualche mese dopo, i sardi sono in una posizione di classifica inaspettata e pericolosa, penultimi e in piena contestazione, con società e tecnico pronti a una rivoluzione. Nandez piace molto sia a Inzaghi che agli uomini mercato interisti.